Highlights e gol Fiorentina-Sassuolo 2-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Sassuolo 2-1, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi i viola sfidano i neroverdi in una partita delicata in uno snodo cruciale della stagione. A inizio secondo tempo il vantaggio dei viola a opera di Saponara, poi il rigore di Berardi ma in pieno recupero nuovo penalty, stavolta di Nico Gonzalez, per il successo toscano. Di seguito le immagini salienti di Fiorentina-Sassuolo.

