Formazioni ufficiali Liverpool-Wolves, FA Cup 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Wolves, sfida valida per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. Terzo turno piuttosto intrigante, tra due compagini che militano entrambe in Premier League, seppur con ambizioni diverse. I Wolves stanno vivendo una stagione molto complicata, ma quella dei Reds, in base alle aspettative che c’erano, forse sta anche andando peggio. Salah e compagni devono rialzarsi dopo il brutto ko contro il Brentford dello scorso week-end. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-WOLVES

Liverpool: in attesa

Wolves: in attesa