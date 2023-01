Coppa di Francia 2022/2023: Lacazette trascina il Lione agli ottavi, avanti anche Reims, Tolosa e Angers

Oggi si sono giocati alcuni match dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Vince senza problemi il Lione in casa dello Chambery grazie alla tripletta di Lacazette che firma il 3-0 finale. Ottima prova del Reims che domina in trasferta contro il Les Herbiers, squadra di National 2 (Serie D). Avanti anche il Tolosa che batte 2-0 l’Ajaccio in casa grazie alle reti nel secondo tempo di Aboukhlal e Ratao. L’Angers fatica ma riesce a piegare la resistenza dello Strasbourg Koenigshoffen vincendo 1-0. Il Lorient rischia di uscire contro il Bastia, 8° in Ligue 2, ma si salva ai calci di rigore.