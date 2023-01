Calciomercato, media spagnoli: il Barcellona ci prova per Brozovic in prestito

Continuano le voci sul possibile approdo al Barcellona del centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il club spagnolo insiste per avviare una trattativa con i nerazzurri per avere il calciatore in prestito con diritto di riscatto a giugno. Una formula che per ora non ha soddisfatto l’Inter che si priverà del suo regista solo in caso di un’offerta pesante. Difficile che si trovi un’intesa nel breve a causa dei problemi del Barcellona con il Fair Play finanziario.