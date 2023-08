Pagelle Fiorentina-Lecce 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Fiorentina-Lecce 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Italiano deve reagire dopo il brutto ko in Conference League a Vienna e sembra avere tutte le intenzioni di farlo. Calcio spettacolo nel primo tempo, in cui dopo un paio di minuti è già in vantaggio grazie ancora a Nico Gonzalez, sempre di testa come nel primo turno di campionato. Il raddoppio arriva dopo un’azione corale di pregevole fattura: Gonzalez, Beltran, Arthur fraseggiano e il brasiliano serve Duncan solo al centro dell’area per il 2-0.

Il Lece torna in campo in modo diverso, aggressivo: recupero palla nei confronti di Arthur, Banda serve Rafia, il quale si inventa un destro all’incrocio per il 2-1. Al 75° un’altra palla persa, questa volta a causa di un malinteso tra Duncan e Mandragora, porta al recupero di Pongracic. Viene servito ancora Banda sulla sinistra e a centro area arriva l’incornata vincente del nuovo numeor 9 giallorosso Krstovic: è 2-2.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen 6; Dodo 5.5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 5.5, Parisi 5.5; Arthur 6.5 (27′ st Mandragora 6), Duncan 6.5 (37′ st Infantino sv); Nico Gonzalez 7, Bonaventura 6 (37′ st Kouame sv), Sottil 5.5 (20′ st Brekalo 5.5); Beltran 6.5 (20′ st Nzola 5.5).

In panchina: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Kokorin. Allenatore: Italiano 5.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Pongracic 6, Baschirotto 6.5, Gallo 5.5 (1′ st Dorgu 6); Rafia 7 (27′ st Krstovic 6.5), Ramadani 5, Joan Gonzalez 5 (1′ st Kaba 6); Almqvist 6, Strefezza 5.5 (41′ st Blin sv), Banda 7 (45′ st Di Francesco sv).

In panchina: Brancolini, Barbei, Venuti, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku. Allenatore: D’Aversa 6.5.

ARBITRO: Ferrieri Caputi 5.5.

RETI: 3′ pt Nico Gonzalez, 25′ pt Duncan; 4′ st Rafia, 30′ st Krstovic.

NOTE: spettatori 30923. Incasso: 615.125 euro. Ammoniti: Martinez Quarta, Pongracic, Gendrey, Dorgu. Angoli: 3-3. 5′ pt, 8′ st.