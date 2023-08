Bayern, Tuchel su Pavard: “Lui vuole andare via, ma adesso è ancora un nostro giocatore”

Il tecnico del Bayern Monaco, Tuchel ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione Pavard: “Benji ha saltato la partita di oggi per un problema alla schiena, ma non è niente di grave. E’ un nostro giocatore, questa è la situazione attuale. Ha detto che vuole andare via, questo è il suo desiderio personale, ma noi continueremo a muoverci e la squadra continua a muoversi”.