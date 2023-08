Highlights e gol Fiorentina-Lecce 2-2, Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Lecce 2-2, sfida valevole per la seconda giornata della Serie A 2023/2024. Primo tempo tutto viola, con la formazione di Italiano che domina e chiude in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez e Duncan. Ad inizio ripresa Rafia con una prodezza accorcia le distanze, poi Krstovic bagna il suo debutto in Serie A con un colpo di testa che vale il pareggio.

