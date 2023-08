Juventus-Bologna 1-1, Fenucci: “Ci è stata negata una vittoria certa. Questi episodi sono allucinanti”

“Faccio l’amministratore delegato da 25 anni e penso mi abbiate visto poche volte qui davanti alle telecamere per parlare di arbitri. Faccio i complimenti alla mia squadra per la partita di grande livello giocata. Un errore arbitrale pesante ci ha negato una vittoria certa. Mancano un rigore e un’espulsione”. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, non ci sta e interviene ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus e un controverso episodio arbitrale.

“Sono qui per difendere il lavoro dell’allenatore e dei ragazzi – ha aggiunto il dirigente -. Chiedo rispetto per una tifoseria che si è vista togliere una vittoria che non sarebbe stata banale contro la Juve. Mi spiace molto, non è una cosa frequente, ma credo che si debba migliorare il rapporto tra il Var e il campo. Questi episodi sono allucinanti. È impensabile che non ci sia rigore per un giocatore falciato davanti al portiere. Un errore nell’era della tecnologia è insopportabile e ci ha tolto una vittoria certa. Nonostante gli anni e il lavoro, ancora su certi episodi si fa fatica a intervenire”.