Highlights e gol Atalanta-Lecce 1-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 88

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Lecce, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza dei ragazzi di Marco Baroni che sbloccano la partita al quarto minuto grazie ad una meravigliosa giocata di Ceesay che si libera di Demiral e fa partire un sinistro potentissimo che sorprende Musso. L’Atalanta non sembra la solita, è impacciata e non punge. Il Lecce gioca alla grande, si difende con ordine e concede poco o niente. Nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Blin incorna e fa 0-2. La partita sembra praticamente finita, ma una sciocchezza di Falcone rimette in gioco l’Atalanta: Hojlund ci crede e in scivolata intercetta il rinvio con la palla che finisce in porta. Nel finale i ragazzi di Gasperini ci credono ma Falcone si riscatta e compie una grande parata su Muriel.

LE PAGELLE E I VOTI