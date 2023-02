Fiorentina-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Empoli, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Derby toscano che gli ospiti vedono da una prospettiva insolita, quella di essere davanti in classifica rispetto ai viola reduci dalla grande prova in Conference ma in crisi in campionato. Chi vincerà al Franchi? Appuntamento alle ore 15 di domenica 19 febbraio.

Fiorentina-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Manuel Pasqual.