Atalanta-Lecce, Demiral ammonito per proteste: era diffidato, salterà la sfida al Milan

Dopo soli 4 minuti, in occasione del gol dello 0-1 messo a segno da Ceesay in Atalanta-Lecce, Merih Demiral è stato ammonito per proteste. Il difensore nerazzurro era, però, diffidato e sarà, dunque, costretto a saltare la prossima gara di campionato, una sfida Milan che potrà essere determinante: l’Atalanta avrà bisogno dei 3 punti per alimentare le proprie speranze Champions.