Non c’è solo Mario Gila nei radar di Inter e Milan: i due club lombardi hanno messo gli occhi anche sul top player del Bayern Monaco.

Non c’è solo Mario Gila della Lazio nei pensieri di Inter e Milan. I due club lombardi condividono un altro obiettivo di mercato per la difesa: la strada porta dritta in Baviera. Si tratta di un campione d’Italia, uno che ha fatto la storia recente del Napoli: Kim Min-Jae. Il difensore sud-coreano è finito nuovamente al centro del mercato italiano: le due società di Milano starebbero muovendo dei passi concreti per assicurarsi il suo cartellino in vista di gennaio.

Derby di mercato: Inter e Milan su Kim

Kim Min-Jae ha iniziato a far parlare di sé con la maglia del Napoli, contribuendo alla conquista del terzo Scudetto azzurro. L’exploit all’ombra del Vesuvio gli ha permesso di guadagnarsi il trasferimento al Bayern Monaco, squadra che per averlo ha sborsato 58 milioni di euro. Oggi, però, il valore del cartellino è drasticamente calato.

Secondo quanto riportato dalla Bild, l’Inter considera Kim un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. Esperienza internazionale, conoscenza della Serie A e affidabilità fanno del centrale sud-coreano un obiettivo ghiotto per i nerazzurri.

L’interesse, però, non arriva solo da Milano sponda nerazzurra: anche il Milan osserva la situazione, pronto a intervenire se si aprissero spiragli favorevoli. Il Bayern, consapevole del momento delicato del giocatore, potrebbe considerare una cessione o un prestito nel mercato invernale, soprattutto se Kim dovesse chiedere maggiore spazio.

Il difensore classe 1996 non è un titolare per mister Vincent Kompany. In questa prima parte di stagione ha collezionato soltanto otto presenze, di cui tre da titolare. Un minutaggio ridotto che alimenta le voci di un possibile addio. Il contratto di Kim Min-Jae ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione, cifra importante ma a quanto pare non proibitiva per le big italiane.