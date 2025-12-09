Civitanova, Perugia e Trento aprono il cammino europeo nella prima giornata: tutte le partite alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

La grande pallavolo europea torna protagonista su Sky e NOW con l’avvio della regular season della CEV Champions League maschile. Tre giorni di sfide consecutive, tutte alle 20.30 e tutte in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, per seguire da vicino il debutto delle tre italiane impegnate nella competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si parte martedì 9 dicembre con l’esordio della Cucine Lube Civitanova, che ospita i francesi del Montpellier HSC VB: un primo test importante per misurare ambizioni e condizione, in una Pool che si preannuncia equilibrata. Telecronaca affidata a Giovanni Cristiano.

Mercoledì 10 dicembre tocca invece alla Sir Sicoma Monini Perugia, attesa in casa dal match contro i cechi del LVI Praga. Con il sostegno del pubblico del PalaBarton, la squadra di Lorenzetti punta a partire forte nel proprio girone europeo. Telecronaca di Stefano Locatelli con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Chiusura giovedì 11 dicembre con il debutto della Trentino Itas, che sfida gli sloveni dell’ACH Volley Lubiana: una partita dal peso specifico già elevato per orientare la classifica della Pool. Telecronaca ancora affidata alla coppia Locatelli–Zorzi.

Risultati, classifiche, approfondimenti e highlights saranno disponibili su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali.