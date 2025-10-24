Athekame evita la sconfitta al Milan: i rossoneri di Massimiliano Allegri frenano a San Siro contro il Pisa di Alberto Gilardino.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri frena in casa con il Pisa, chiudendo la gara con il punteggio di 2-2. Un pari che, fino all’extra-time, aveva il sapore della sconfitta. Dopo il vantaggio rossonero con Leao, arrivato in avvio, la compagine nerazzurra ha ribaltato le sorti della gara nella ripresa grazie ai gol di Cuadrado (su rigore procurato) e Nzola.

Sembrava tutto finito, ma al 93esimo ci ha pensato Athekame a salvare il Diavolo dal baratro della sconfitta, tenendo così salda la striscia risultati utili consecutivi. Il Milan, nonostante le diverse assenze, è uscito dal rettangolo verde con qualche rammarico, sopratutto dopo l’occasione del tris sciupata amaramente da Saelemaekers.

Dopo la gara col Pisa, diventano 8 i risultati utili di fila per i rossoneri. Il Milan conserva entusiasmo e fiducia, restando al comando classifica con 17 punti, in attesa di scoprire quali saranno i verdetti di Napoli-Inter e Sassuolo-Roma.

Allegri analizza il 2-2 col Pisa: le dichiarazioni del tecnico

Al termine della gara, mister Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio con massima lucidità e schiettezza: “Contenti del pari preso alla fine, ma abbiamo sbagliato a non chiudere la gara una volta andati in vantaggio. Eravamo troppo lunghi in fase di non possesso: troppi buchi a centrocampo e due punte lontane. Nel finale potevamo vincere, ma non bisogna perdere la testa”.

Allegri non fa drammi: “Difficoltà con le neopromosse? Vinceremo la prossima! Pisa ha fatto buona gara, sfruttando le nostre pecche. Noi ci allungavamo troppo. Dobbiamo lavorare e migliorare al di là dei risultati. Ci manca la serenità del forte che fa il 2-0 togliendo velleità ad avversari”.

Sul contatto Gabbia-Moreo: “Gol del 2-1 del Pisa? Colpa nostra, ci siamo fatti trovare impreparati. Alla lunga il punto di oggi si rivelerà pesante per il raggiungimento del nostro obiettivo”.