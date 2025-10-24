Scoppia lo scandalo scommesse nel mondo della NBA: quanti arresti dell’FBI! Shaquille O’Neal è furibondo: nel mirino anche LeBron.

È scoppiata la bufera nel mondo NBA. La Lega ed i suoi fan sono stati scossi da un duplice arresto che coinvolge due nomi noti: il playmaker dei Miami Heat, Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. Entrambi fermati nell’ambito di indagini sull’azzardo illegale condotte dall’FBI, che hanno già portato a decine di arresti.

Scoppia il caos in NBA: le mani di Cosa Nostra sulla Lega

L’operazione dell’FBI ha portato all’arresto di Terry Rozier, 30 anni, fermato giovedì mattina in un hotel di Orlando, Florida. Le motivazioni riguardano una presunta attività di gioco d’azzardo illegale, legata a scommesse e statistiche che avevano destato già sospetti nei bookmaker. Rozier pare abbia puntato ingenti somme su statistiche personali come “under/over 10 minuti in campo”. Inoltre, sembra aver finto infortuni per giocare meno di 10 minuti e incassare delle cifre superiori ai 5 milioni di dollari.

Contemporaneamente, in Oregon, è finito in manette anche Chauncey Billups, star dei Detroit Pistons con il titolo NBA e l’MVP delle Finali nel 2004, ora allenatore dei Trail Blazers. La sua accusa è inserita in un’indagine separata ma correlata, riguardante poker illegale e mafia organizzata. È emerso anche il nome di Damon Jones, ex giocatore e assistente, accusato di aver fornito informazioni riservate sulle partite per favorire scommesse, sopratutto su LeBron James e i Lakers.

Sarebbero emerse anche delle intercettazioni legate ad un match tra Lakers e Milwaukee. La mattina dell’incontro, l’ex cestista ha informato gli scommettitori che LeBron James gli aveva confidato che non avrebbe perso parte alla gara, spingendo così molti – lui compreso – a puntare somme importanti sulla vittoria di Milwaukee, che poi è effettivamente arrivata. Dunque, ora anche la posizione di LeBron James pare sia sotto osservazione.

Nel caso di Rozier, si segnala che durante la partita del 23 marzo 2023, disputata contro i New Orleans Pelicans, erano state registrate puntate sospette sull’under di punti, rimbalzi e assist. Per Billups e la sua indagine emerge invece un collegamento diretto con la criminalità organizzata.

Chauncey farebbe parte da tempo di una organizzazione legata a Cosa Nostra, che trucca partite di poker negli USA. Questo servendosi di telecamere nascoste nei tavoli e con occhiali tecnologici in grado di rilevare le carte. Billups e personaggi della mafia italo-americana scucivano milioni di dollari ai tavoli da gioco.

Dopo quanto emerso, Shaquille O’Neal ha commentato la situazione in NBA durante una diretta televisiva: “Conosco molto bene Billups e Damon Jones, un po’ meno Rozier. Si devono vergognare. Mettere a repentaglio le loro famiglie e le loro carriere in questo modo è ridicolo. Se guadagni milioni di dollari l’anno, quanti altri soldi ti servono?”.