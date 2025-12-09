Da venerdì a domenica qualificazioni, gara individuale e team event: Moioli, Sommariva e Visintin guidano la squadra italiana sulla Gran Becca.

Cervinia è pronta. All’ombra della Gran Becca, da venerdì 12 a domenica 14 prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di Snowboardcross, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno italiano. Tre giorni di sfide: prima le qualificazioni, poi la gara individuale e, infine, la prova mista a squadre.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha scelto una pattuglia azzurra numerosa e competitiva: 18 atleti divisi tra gruppo A e gruppo B. Nel gruppo principale spiccano nomi di grande esperienza come Michela Moioli, tre volte vincitrice a Cervinia (2017, 2019, 2021), Lorenzo Sommariva, tornato sul podio proprio qui lo scorso anno, e Omar Visintin, a segno nella tappa valdostana nel 2017.

I convocati del gruppo A

Michela Moioli

Lisa Francesia Boirai

Sofia Groblechner

Omar Visintin

Lorenzo Sommariva

Tommaso Leoni

Niccolò Colturi

Filippo Ferrari

I convocati del gruppo B

Matteo Rezzoli, Federico Casi, Tommaso Costa, Federico Podda, Luca Apollonio, Octavian Buda, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Chiara Bosia, Giorgia Guardanella.

Cervinia porta fortuna agli azzurri. Qui Sommariva ha conquistato il terzo posto nel 2023 e un successo nel 2019, mentre Moioli ha scritto una pagina importante della sua carriera con tre trionfi sul tracciato di casa. Anche Visintin, col suo successo del 2017, conosce bene le sensazioni del gradino più alto nella località valdostana.

Il weekend sarà quindi un banco di prova fondamentale per capire lo stato di forma del team italiano e, in particolare, della campionessa olimpica Moioli, che punta a un nuovo risultato da incorniciare sulla neve di casa.