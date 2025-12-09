In casa Napoli occhio al mercato e il club azzurro potrebbe fare alcuni movimenti sia in entrata che in uscita.

Dopo un periodo difficile Antonio Conte è riuscito nuovamente a ribaltare il Napoli e arriva alla sfida delicata di Champions League con un filotto di 5 vittorie consecutive. Particolarmente importanti i tre successi contro Atalanta, Roma e Juventus ed ora la formazione azzurra è tornata capolista in serie A. Intanto manca sempre meno all’inizio del calciomercato invernale ed il club partenopeo si candida ad essere tra i club più attivi.

Niente più Napoli, l’attaccante verso la cessione

La sessione di calciomercato estiva ha visto diversi innesti in casa Napoli ma non tutti hanno ben figurato, anzi. Come riporta Sky Sport uno dei giocatori con il futuro in bilico è il centravanti Lorenzo Lucca, ex bomber Udinese. Gli azzurri hanno investito ben 35 milioni di euro per lui ma al momento il giocatore non ha assolutamente ripagato le attese.

Cosi non è da escludere una sua cessione già a gennaio con il Napoli che non vorrebbe perdere troppo da questa trattativa e valuta la possibilità di una cessione, anche già definitiva. Su Lucca c’è il pressing di Milan e Roma, due squadre interessate già per questa sessione invernale anche se è da verificare la possibilità che il giocatore possa o meno approdare in azzurro.