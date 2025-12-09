Il rookie degli Spurs entra nella storia NBA con la sua prima tripla doppia; Suns solidi a Minneapolis, Pacers in crescita nonostante la 207ª tripla doppia di Westbrook.

Notte NBA ad alta tensione quella appena archiviata, con tre partite risolte negli ultimi minuti e un protagonista assoluto: Derik Queen. Il ventenne degli Spurs firma la prima tripla doppia della carriera — 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist — diventando solo il quinto rookie nella storia a riuscirci dopo Luka Doncic, LeBron James, Victor Wembanyama e De’Aaron Fox.

San Antonio spreca un +20 ma la chiude nel finale

Gli Spurs vincono 132-135 sul parquet di New Orleans, ma con più sofferenza del previsto. Dopo un primo tempo dominato e chiuso sul 57-77, San Antonio si fa sorprendere dalla furiosa rimonta dei Pelicans, capaci di un terzo quarto da 45-23.

A salvare gli ospiti ci pensa Dylan Harper, autentica scintilla dalla panchina: 22 punti con il 63% al tiro e alcuni canestri chiave nel momento più complicato. Il finale è un punto a punto risolto dall’intensità difensiva degli Spurs e dalle giocate del rookie Queen, che si prende il palcoscenico in una notte destinata a restare negli annali.

Phoenix vince lo scontro diretto a Minneapolis

Successo esterno anche per i Phoenix Suns, che superano i Minnesota Timberwolves 105-108 in una sfida equilibrata fino alla sirena. Phoenix conduce per gran parte del match, ma nel finale deve stringere i denti per contenere il rientro dei T’Wolves.

Decisivi Mark Williams (22 punti con il 78% dal campo) e Collin Gillespie, impreciso ma autore di tre triple pesantissime. Dall’altra parte non basta la serata-monstre di Anthony Edwards, autore di 40 punti e 9 rimbalzi. S’interrompe così la striscia di cinque vittorie consecutive per Minnesota.

Indiana si rialza, Sacramento ancora al palo

A chiudere il programma è il successo degli Indiana Pacers, che battono 116-105 i Sacramento Kings in una sfida tra squadre di bassa classifica ma ricca di spunti. Indiana parte forte, si fa recuperare nel terzo quarto, poi piazza l’allungo decisivo nell’ultima frazione.

Tre giocatori oltre i 20 punti:

Andrew Nembhard (28 punti e 12 assist),

Bennedict Mathurin (25),

Pascal Siakam (23).

Prestazioni che annullano la 207ª tripla doppia in carriera di Russell Westbrook (24 punti, 12 rimbalzi, 14 assist), unica vera luce nella notte dei Kings.