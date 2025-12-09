Champions League – Impresa Atalanta contro il Chelsea, il Liverpool espugna San Siro
Brutta sconfitta nel finale dell’Inter contro il Liverpool in Champions League. L’Atalanta ribalta la sfida contro il Chelsea.
Grande impresa dell’Atalanta che batte il Chelsea campione del mondo e ottiene tre punti fondamentali in chiave qualificazione, aumentando anche le chance di qualificazione diretta e portandosi al terzo posto in classifica. I Blues passano in vantaggio dopo pochi minuti con Joao Pedro mentre l’Atalanta ribalta con una grande ripresa grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, decisivo ancora una volta. Ma è una serata agrodolce possiamo dire per le italiane, una vittoria ed una sconfitta.
Champions League, l’Inter cade a Liverpool
Ancora una sconfitta nel finale per l’Inter di Chivu, la seconda consecutiva in Champions League e i nerazzurri cadono con un rigore nel finale – molto discusso – dell’ungherese Szoboszlai, decisivo nel finale di gioco ma tante polemiche per una trattenuta di Bastoni che poteva forse evitare. Nel primo tempo meglio il Liverpool e salva Sommer in un paio di occasioni ma nel finale è Alisson a salvare su Lautaro con un grande intervento.
Nella ripresa l’Inter ci prova di più e fa il gioco, nel Liverpool entra Wirtz ed è lui a conquistarsi il rigore su un’ingenua trattenuta di Bastoni e dal dischetto l’ungherese è immarcabile. Negli altri match il Barcellona vince in rimonta con una doppietta di Kounde, vediamo poi tutti i risultati di giornata:
- Kairat – Olympiakos 0-1
- Bayern-Sporting 3-1
- Atalanta-Chelsea 2-1
- Barcellona-Francoforte 2-1
- Inter-Liverpool 0-1
- Monaco-Galatasaray 1-0
- Psv-Atl.Madrid 2-3
- Royal Union-Marsiglia 2-3
- Tottenham-Slavia Praga 3-0.