Brutta sconfitta nel finale dell’Inter contro il Liverpool in Champions League. L’Atalanta ribalta la sfida contro il Chelsea.

Grande impresa dell’Atalanta che batte il Chelsea campione del mondo e ottiene tre punti fondamentali in chiave qualificazione, aumentando anche le chance di qualificazione diretta e portandosi al terzo posto in classifica. I Blues passano in vantaggio dopo pochi minuti con Joao Pedro mentre l’Atalanta ribalta con una grande ripresa grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, decisivo ancora una volta. Ma è una serata agrodolce possiamo dire per le italiane, una vittoria ed una sconfitta.

Champions League, l’Inter cade a Liverpool

Ancora una sconfitta nel finale per l’Inter di Chivu, la seconda consecutiva in Champions League e i nerazzurri cadono con un rigore nel finale – molto discusso – dell’ungherese Szoboszlai, decisivo nel finale di gioco ma tante polemiche per una trattenuta di Bastoni che poteva forse evitare. Nel primo tempo meglio il Liverpool e salva Sommer in un paio di occasioni ma nel finale è Alisson a salvare su Lautaro con un grande intervento.

Nella ripresa l’Inter ci prova di più e fa il gioco, nel Liverpool entra Wirtz ed è lui a conquistarsi il rigore su un’ingenua trattenuta di Bastoni e dal dischetto l’ungherese è immarcabile. Negli altri match il Barcellona vince in rimonta con una doppietta di Kounde, vediamo poi tutti i risultati di giornata: