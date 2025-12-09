Nove uomini e due donne al via nello Slam di Melbourne: Sinner punta alla storica tripletta, tra i big presenti quasi tutti i top 100.

Saranno undici gli azzurri ai nastri di partenza degli Australian Open 2026, il primo Slam della nuova stagione che scatterà il 18 gennaio sui campi in cemento del Melbourne Park. Le entry list ufficiali confermano la presenza di nove tennisti e due tenniste italiane, un numero che testimonia la solidità del movimento tricolore.

Nel singolare maschile spicca ovviamente il nome del bi-campione in carica Jannik Sinner, pronto a inseguire un traguardo storico: diventare il secondo tennista dell’era Open, dopo Novak Djokovic, capace di vincere il major australiano per tre anni consecutivi. In tabellone anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Per il tabellone femminile, l’Italia si affida a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, entrambe inserite in un contesto di altissimo livello: a Melbourne saranno presenti 98 delle prime 100 giocatrici del ranking mondiale.

L’entry list maschile è guidata dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ancora alla ricerca della prima grande corsa australiana dopo non aver mai superato i quarti di finale. Subito dietro, il principale rivale sarà proprio Sinner, mentre torna a caccia di gloria Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne e ora numero 4 del mondo, reduce da una stagione che lo ha visto raggiungere le semifinali in tutti gli Slam del 2025, diventando il giocatore più anziano dell’era Open a riuscirci.

L’assenza più pesante è quella del danese Holger Rune, numero 15 ATP, fermato dalla riabilitazione dopo la rottura del tendine d’Achille.

Nel femminile la testa di serie numero uno è Aryna Sabalenka, finalista nel 2025, mentre tra le grandi favorite ci sono la campionessa uscente Madison Keys, la numero 2 Iga Swiatek e la vincitrice del Roland Garros Coco Gauff.

Complessivamente, il tabellone da 128 giocatori — sia maschile che femminile — sarà completato da 8 wild card e 16 qualificati, impegnati nella Opening Week dal 12 al 15 gennaio.