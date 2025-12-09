Due giorni di test, allenamenti e valutazioni a Orobia Climbing: la FASI avvia il percorso verso la squadra giovanile 2026.

La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva giovanile è ufficialmente iniziata. Nel weekend del 6 e 7 dicembre, infatti, si è svolto il primo raduno della Squadra Pre-Nazionale Boulder U17/U19, appuntamento che dà il via al percorso di preparazione verso la nuova annata agonistica.

Il raduno, ospitato negli spazi di Orobia Climbing, ha rappresentato un passaggio chiave per valutare da vicino i ragazzi convocati in questa fase preliminare. Due giornate intense, scandite da lavoro tecnico, confronto diretto e sessioni pratiche ad alta intensità. A guidare il gruppo lo staff coordinato dal direttore tecnico Davide Manzoni, affiancato da Jean-Pierre Bovo, Danilo Marchionne, Corrado Riva e Matteo Maffei.

Gli atleti sono stati suddivisi in gruppi e coinvolti in attività mirate, pensate per analizzare abilità specifiche e attitudine alla competizione. Tra le esercitazioni proposte:

lavori tecnici su blocchi selezionati,

simulazioni di gara,

esercizi a corpo libero,

momenti di analisi individuale con lo staff.

Una formula che ha permesso ai tecnici di raccogliere dati preziosi sul profilo tecnico, fisico e comportamentale dei giovani in vista della futura formazione della Nazionale giovanile 2026.

Un contributo determinante è arrivato anche dai tre tracciatori impegnati nelle due giornate: Simone Zappino, Antonio Prampolini e Garcia Frigo. Oltre alla creazione dei blocchi, hanno lavorato fianco a fianco con lo staff nazionale, offrendo un supporto fondamentale per il percorso formativo e valutativo del raduno.

La FASI ha rivolto un ringraziamento anche ai tecnici personali presenti, figure sempre cruciali nella crescita dei giovani atleti.

Questo appuntamento è solo l’inizio: il mese di gennaio prevede altri due raduni, che permetteranno di proseguire e consolidare il lavoro avviato. La costruzione della squadra giovanile per il 2026 è appena cominciata, confermando ancora una volta il settore youth come uno dei punti centrali della strategia federale.