Norton-Cuffy ha chiuso i conti in Udinese-Genoa e ha regalato tre punti preziosissimi ai rossoblù: De Rossi vince ancora.

Ancora una buona giornata e buone notizie per il Genoa di Daniele De Rossi che ha vinto ancora una volta, la seconda gara di seguito in campionato e il quinto risultato utile consecutivo, e ha ottenuto altri tre punti preziosissimi.

Udinese-Genoa termina 1-2: la decide Norton-Cuffy al fotofinish

A sbloccarla è stato Malinovskyi su rigore – per cui Maresca non ha avuto dubbi – al 34esimo del primo tempo. L’Udinese ha poi momentaneamente conquistato il pareggio grazie al gol di Piotrowski al 65esimo ma a chiudere i conti è stato alla fine Norton-Cuffy che, all’83esimo, ha messo a segno l’ultima rete del match.

Negli ultimi cinque minuti di recupero ci ha provato Lovric con un tiro insidioso ma Leali si è fatto trovare pronto. A Udine è così finita 1-2 per i rossoblù che alla prossima in campionato se la vedranno con l’Inter di Cristian Chivu.