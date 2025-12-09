Ennesimo numero nella carriera del fenomeno del ciclismo Tadej Pogacar. Era una formalità ma ora è finalmente ufficiale.

Quando parliamo di Tadej Pogacar trattiamo di uno dei più grandi ciclisti al mondo e che viene riconosciuto come uno dei migliori nella storia. Rispetto al passato quest’anno il fenomeno è riuscito a vincere non solo nelle corse a tappe ma anche nelle corse di un giorno e finalmente è riuscito a smentire chi gli sottolineava questa cosa, ora lui sta riscrivendo le regole di questo sport ed il suo 2025 è stato straordinario. Per questo motivo nelle ultime ore il campione sloveno ha ricevuto un premio straordinario.

Colpo Pogacar, ora è ufficiale: fan in estasi alla notizia

Era nell’aria la notizia, ma ora è ufficiale. Tadej Pogacar ha vinto il Velo d’Or per la stagione 2025. Il Velo d’Or è un premio che caratterizza il miglior ciclista dell’anno e a dire il vero la notizia della sua vittoria era solo una formalità. Nel 2025 Tadej ha vinto Tour de France, Mondiale, Giro di Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi e poi il Giro delle Fiandre, un’annata letteralmente straordinaria.

Per Pogacar si tratta della terza vittoria di questo premio dopo i successi ottenuti nel 2021 e poi nel 2024 ed a un solo titolo dal record di Alberto Contador che con 4 successi è colui che ha vinto più volte questo particolare premio. Insomma Tadej sta scrivendo la storia, i suoi numeri sono straordinaria ed è arriva l’ennesimo record.