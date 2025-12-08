Il Parma ottiene una vittoria fondamentale a Pisa e ‘strappa’ tre punti pesanti in termini di classifica: ecco il risultato finale e il resoconto del match.

Il Parma ha vinto lo scontro con il Pisa grazie al rigore segnato da Benedyczak: dopo il fallo di mano di Caracciolo, il direttore di gara Daniele Doveri ha concesso il penalty e il polacco non ha sbagliato dagli 11 metri. Ha invece, sponda padroni di casa, deluso Nzola.

Benedyczak decide Pisa-Parma: in Toscana finisce 0-1

Nonostante l’attacco quasi costante del Pisa per tutto il secondo tempo, il Parma è riuscito a proteggere il risultato e a vincere così di misura contro i suoi avversari.

Per decidere la partita è bastato appunto il rigore segnato al 40° minuto. Un gol e una vittoria che hanno ridato vigore al Parma dopo le ultime due sconfitte, contro Udinese in Serie A e Bologna in Coppa Italia.