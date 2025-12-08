Il Milan soffre col Torino ma alla fine la ribalta e risolve un super Pulisic: la sua doppietta porta la vittoria ai rossoneri.

Troppo Pulisic per il Torino che in casa, nonostante i due gol segnati, ha alla fine perso contro il Milan per la doppietta proprio del centrocampista. L’americano, partito dopo aver smaltito l’influenza, è sceso in campo e ha messo in difficoltà gli avversari segnando in dieci minuti due gol pesantissimi.

Il Torino ci prova, ma alla fine vince il Milan: Pulisic subentra e ribalta il risultato

Da 2-0 l’ultima gara della 14ª giornata è alla fine terminata 2-3: il Milan ha così agganciato il Napoli in vetta alla classifica di Serie A. Per i granata è invece arrivata la terza sconfitta consecutiva.

Dopo dieci minuti un tocco di mano di Tomori ha procurato un calcio di rigore trasformato da Vlasic contro Maignan. Al 17esimo ha raddoppiato Zapata, ma al 24esimo Rabiot riapre i conti con un gran tiro da fuori area. Poi ha letteralmente fatto tutto Pulisic: è subentrato e ha segnato al 67esimo e al 77esimo minuti.

Tutto è bene quel che finisce bene quindi per il Milan, anche se preoccupano le condizioni di Leao che è stato costretto a lasciare il campo per problemi muscolari.