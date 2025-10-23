Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia sul mercato per il top player della Lazio: un fattore favorisce la società nerazzurra nella corsa.

La prossima sessione di calciomercato potrebbe trasformarsi in un nuovo derby milanese. Inter e Milan sono pronte a contendersi Mario Gila, il leader difensivo della Lazio. La società nerazzurra vuole rinnovare la propria difesa, considerando che Stefan De Vrij e Francesco Acerbi lasceranno il club al termine della stagione. I due centrali sono in scadenza di contratto a giugno e con alcuna possibilità di rinnovo. Mentre il Milan è alla ricerca di un nuovo leader difensivo capace di garantire maggiore solidità al reparto arretrato.

Gila conteso da Inter e Milan: i nerazzurri hanno un vantaggio

Mario Gila, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com’, sarebbe finito al centro dell’interesse di Milan e Inter. Il difensore spagnolo, migliore in campo contro l’Atalanta, avrebbe generato grande interesse nei due club lombardi e non solo. Il centrale classe 2000 piace anche a diversi prestigiosi club della Premier League.

L’Inter, tuttavia, potrebbe contare su un vantaggio. Gila è rappresentato da Alejandro Camano, lo stesso agente di capitan Lautaro Martinez. I rapporti già consolidati tra il procuratore e la dirigenza nerazzurra potrebbero favorire l’avvio di una trattativa positiva per il difensore spagnolo.

La Lazio, dal canto suo, avrebbe tentato di avviare i dialoghi per il rinnovo, offrendo a Gila un aumento rispetto all’attuale ingaggio da circa 500 mila euro netti a stagione, cifra che lo rende uno dei meno pagati della squadra.

Al momento, il calciatore non avrebbe ancora fornito una risposta definitiva, aprendo così allo scenario di un possibile addio. Una separazione a fine stagione permetterebbe al presidente Claudio Lotito di evitare la perdita del difensore a parametro zero.

Arrivato nell’estate del 2022 dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro, Mario Gila è legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2027. Il club spagnolo detiene il 50% sulla futura rivendita, elemento che potrebbe incidere sul valore dell’operazione in caso di cessione.

Con la maglia della Lazio, il difensore spagnolo ha collezionato finora 91 presenze e 2 gol, conquistando la fiducia di compagni e tifosi grazie alla sua personalità e alla capacità di guidare la linea arretrata.

Dunque, la prossima estate si preannuncia caldissima: Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno dei difensori più interessanti della Serie A.