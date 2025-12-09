Il tennis è fermo ma c’è grande attesa per la prossima stagione che vedrà molto probabilmente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti.

Sono ormai due anni che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si dividono i successi e sono gli assoluti dominatori all’interno del circuito. Quattro Slam a testa, Jannik ha vinto le Atp Finals due volte negli ultimi due anni mentre Alcaraz ha vinto più Masters 1000 ed entrambi hanno lasciato le briciole a tutti gli avversari. Al momento i due dominano rispetto a tutti gli altri, e nessuno sembra in grado di poterli davvero impensierirli.

Occhio Sinner, arriva il messaggio del noto coach

Nella notte si sono sfidati Carlos Alcaraz e il giovane brasiliano Joao Fonseca e il sudamericano viene considerato come il vero erede dei due tennisti e l’unico che in futuro potrà impensierirli. Il noto coach Patrick Mouratoglou, conoscitore di alcuni dei profili più interessanti nel circuito, ha detto la sua ed ha spiegato il suo punto di vista su chi potrà fermare gli attuali ‘Big Two’ del tennis mondiale:

“L’ho detto già qualche anno fa e se Jack non si infortunerà diventerà uno dei primi 5 giocatori del Ranking, ha tutto il potenziale per competere con Alcaraz e Sinner. Ha sicuramente tutto e soprattutto ha la mentalità che resta comunque la qualità più importante, sottolinea il tennista”.