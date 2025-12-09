Parole incandescenti di Marcell Jacobs che lancia cosi importanti segnali in vista del futuro. Ecco cosa sta succedendo.

Marcell Jacobs è uno sportivo che resterà in ogni caso nella storia dell’atletica e dello sport italiano. La sua vittoria alle Olimpiadi ormai anni fa è ancora nella mente di alcuni tifosi italiani ma al momento il fenomeno dei 100 metri vive da tempo una grande crisi e nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro, ci sono tanti dubbi ed ora c’è chi si chiede se l’atleta andrà avanti o deciderà di dire basta definitivamente al suo amato sport.

Marcell Jacobs e l’annuncio sul futuro: prima però le polemiche

In queste ore Marcell Jacobs ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha trattato di tanti temi ed ha parlato del futuro con l’ipotesi ritiro che resta calda e il campione di atletica ha chiarito: “Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla, fatico a tenerla accesa” e da qui ha poi parlato riguardo i possibili allenamenti futuri:

“Sto bene ma manca il primo passo e cioè la voglia di scendere in pista ed allenarmi e quello segue poi tutto il resto. Sto comunque in forma, mi sono tenuto allenato e non sono il tipo che resta sul divano”. Jacobs ha però spiegato che non sente il fuoco per tornare in pista e queste parole sembrano molto chiare sul futuro e occhio a quello che succederà nei prossimi mesi. L’addio ormai non è utopia, anzi.