Sport oggi in tv (martedi 9 Dicembre 2025): è tempo di Champions League, in campo Atalanta e Inter
Torna nuovamente in campo con lo sport oggi in tv la Champions League. Calcio europeo ma anche altri sport in data odierna.
In data odierna c’è un programma molto interessante per quel che riguarda lo sport in tv. Torna la Champions League e subito due grandi big match con Inter-Liverpool e poi con Atalanta-Chelsea ed i due club italiani si giocano molto per quel che riguarda la possibilità di qualificarsi direttamente agli Ottavi di finale. C’è il grande calcio ma non solo e diversi sport in programma. A partire già da questa mattina con alcuni sport invernali.
Sport oggi in tv, spazio anche a Basket e sci
Dallo sci e vari sport invernali fino a basket e persino calcio femminile con un programma ricco di interessanti impegni. Ecco lo sport in tv per Martedi 9 Dicembre 2025, ecco cosa c’è in programma:
11.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross femminile – Nessuna copertura tv / streaming
12.10 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross maschile – Nessuna copertura tv / streaming
16.30 Calcio, Champions League: Kairat-Olympiacos – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
16.45 Sci alpino, Nor-Am Cup Copper Mountain: gigante femminile – Nessuna copertura tv / streaming
17.15 Pallamano femminile, Mondiali: quarti di finale: Germania-Brasile – PallamanoTV
17.30 Volley femminile, Mondiale per club: Conegliano-Orlando Valkyries – DAZN, VBTV
18.45 Calcio femminile, Champions League: Sankt Pölten-Juventus – Disney+
18.45 Calcio, Champions League: Bayern-Sporting – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW, differita 21.30 Cielo, cielotv.it
19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg-Trento – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.00 Pallanuoto, Serie A1: Brescia-Trieste – YouTube FIN Waterpolo Channel
20.30 Volley, Champions League: Civitanova-Montpellier – DAZN, eurovolley.tv
20.30 Pallamano femminile, Mondiali: quarti di finale: Norvegia-Montenegro – PallamanoTV
21.00 Volley femminile, Mondiale per club: Scandicci-Zhetsyu – DAZN, VBTV
21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Inter-Liverpool – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Atalanta-Chelsea – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Eintracht Francoforte – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Tottenham-Slavia Praga – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: PSG-Atletico Madrid – Sky Sport 256, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Union SG-Marsiglia – Sky Sport 257, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Monaco-Galatasaray – Sky Sport 258, Sky Go, NOW