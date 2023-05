Napoli campione d’Italia: lo speciale della festa scudetto azzurra

Il Napoli è campione d’Italia e parte la festa scudetto azzurra. Prima squadra a riuscire a conquistare il tricolore con sei giornate di anticipo, si tratta del terzo titolo per il club partenopeo, il primo a distanza di trentatré anni dall’ultimo. Inevitabile allora come sia letteralmente esploso il delirio in città dopo la vittoria contro la Salernitana che ha sancito l’aritmetica. Di seguito ecco il nostro speciale con tutti gli articoli dedicati alla festa del Napoli con tutti gli aggiornamenti.

LA DIRETTA LIVE DELLA FESTA: LE WEBCAM DA NAPOLI

NAPOLI, DA VERONA ALLA FESTA SCUDETTO: IL FILM DEL CAMPIONATO

DALLA COPPA ITALIA SERIE C AL PRIMO SCUDETTO: TUTTI I TRIONFI DI LUCIANO SPALLETTI

KVARA, IL SALLUSTRO CHE ARRIVA DA EST: UN CAPOLAVORO DI CORAGGIO

DALLA SERIE D ALL’EREDITA’ DI MARADONA: GIOVANNI DI LORENZO

SCUDETTO NAPOLI, TUTTI I RECORD BATTUTI QUEST’ANNO

IL PAGELLONE DELLO SCUDETTO DEL NAPOLI

PIU’ ODIATO CHE AMATO, MA ORA DE LAURENTIIS REGALA LO SCUDETTO A NAPOLI

BALUARDO E SUBITO DECISIVO: KIM PILASTRO DELLO SCUDETTO

TRASCINATORE, GOLEADOR, SIMBOLO: OSIMHEN IN COPERTINA