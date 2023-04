Festa scudetto Napoli in diretta: la start-up napoletana Nexting distribuisce immagini live della città

La città di Napoli si prepara ad una giornata storica. Domenica 30 aprile la squadra di Luciano Spalletti potrebbe conquistare il terzo scudetto della sua storia tornando a vincere il campionato di calcio di Serie A 33 anni dopo l’ultima volta. Alle stagioni 1986/87 e 1989/90, infatti, risalgono i precedenti trionfi tricolore degli azzurri: allora i successi avevano il volto di Diego Armando Maradona, stavolta l’inarrestabile marcia della capolista è rappresentata da un gruppo straordinario espresso dalla continuità di capitan Di Lorenzo, dai guizzi in avanti di Kvaratskhelia e Osimhen e tanto altro.

Si tratta di un appuntamento storico che prenderà forma se nel match delle 12.30 di domenica la Lazio non batterà l’Inter a San Siro e se poi, nella partita che si disputerà la stessa domenica alle 15.00, il Napoli vincerà in casa contro la Salernitana.

Per seguire in diretta la festa scudetto spontanea della città campana, Nexting, start-up innovativa napoletana fondata nel 2017, fornirà a tutte le televisioni del mondo una contribuzione live dell’evento. TV e siti web potranno andare su www.scudettonapoli2023.com e accedere ai servizi di live streaming. Tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo potranno seguire i festeggiamenti in diretta attraverso le telecamere posizionate in sei punti nevralgici della città: Stadio Diego Armando Maradona, Piazza del Plebiscito, Posillipo, Forcella, Largo Maradona (Quartieri Spagnoli) e Lungomare di Napoli.