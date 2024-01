Monza, Palladino: “Inter più forte dell’anno scorso, ma noi faremo una grande prova”

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Inter: “Nel girone di andata contro le grandi squadre ci è girato male, come contro la Juve e con la Roma, con cui potevamo fare punti. Domani con l’Inter sarà una grande prova di maturità, loro sono una squadra molto forte, più della passata stagione: hanno la miglior difesa e il migliore attacco, e sono primi in campionato. Hanno grandissimi giocatori ovunque, ma sono curioso di vedere la mia squadra domani, perché sono convinto che faremo una grande prestazione“. Il tecnico ha poi proseguito: “Ogni nostro giocatore dovrà giocare al 110% e solo così potremo sopperire alla differenza tecnica. Dobbiamo fare la partita perfetta, accettando i duelli senza sottovalutare alcun dettaglio. Non dobbiamo pensare solo a difenderci, ma anche ad attaccare“.

Palladino avrà quasi tutta la squadra a disposizione, fatta eccezione per Caprari e Di Gregorio: “Andrea Carboni contiamo di riaverlo almeno in panchina per la successiva contro l’Empoli. Sul Papu Gomez avremo notizie a breve, speriamo di riaverlo e di sapere qualcosa a metà del mese“. Chiusura sull’arrivo di Daniel Maldini: “È un giocatore molto interessante, lo seguo dalle giovanili del Milan e l’ho seguito anche allo Spezia: è un talento e va allenato e coltivato. Viene da una grande famiglia calcistica e sappiamo che ci può dare una grande mano. Lo vedo come trequartista di sinistra. Ora vedremo in che condizione fisica è, anche se nell’allenamento di ieri l’ho visto bene. Siamo felici di averlo in squadra“.