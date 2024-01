Super-G maschile Wengen 2024, Sarrazin rovina la festa a Odermatt. Paris e Bosca ai piedi del podio

Marco Odermatt non riesce a concedere il bis in quel di Wengen, dove questa mattina è andato in scena il Super-G di Coppa del mondo maschile. Il podio è simile a quello della discesa di ieri, ma le posizioni più importanti sono invertite: lo svizzero leader della generale e padrone di casa deve accontentarsi della seconda piazza, mentre a festeggiare – come già accaduto nella discesa di Bormio di dicembre – è un sensazionale Cyprien Sarrazin. L’atleta transalpino mette in mostra ancora una volta gli enormi progressi effettuati in questo inizio di stagione e si candida a rivale n°1 dell’elvetico nelle gare veloci. Una performance davvero di alto livello, chiusa con un tempo di 1:47.75, ben 58 centesimi meglio del fenomeno di casa, che è stato l’unico in grado di restare sotto il secondo di margine. Terzo, come ieri, è Aleksander Kilde.

Dopo i tre sul podio, a sorridere è anche l’Italia che piazza due azzurri ai piedi di esso. Dominik Paris è bravissimo e arriva a pochi centesimi dalla terza posizione di Kilde, distaccato soli sei centesimi. Un’ottim prestazione, a maggior ragione se fatta con il pettorale n°18 dopo un’interruzione di circa mezz’ora a causa della brutta caduta di Pinturault. Subito dietro, al quinto posto, troviamo invece Guglielmo Bosca, che sfrutta al meglio il bib n°5. Non arrivano piazzamenti sul podio, ma comunque un’altra giornata positiva per la nostra squadra, che piazza anche Mattia Casse in top-10.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 SARRAZIN Cyprien FRA 1:47.75

2 ODERMATT Marco SUI 1:48.33 +0.58

3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:48.75 +1.00

4 PARIS Dominik ITA 1:48.81 +1.06

5 BOSCA Guglielmo ITA 1:48.91 +1.16

6 BABINSKY Stefan AUT 1:49.03 +1.28

7 MURISIER Justin SUI 1:49.13 +1.38

8 HAASER Raphael AUT 1:49.16 +1.41

9 ROGENTIN Stefan SUI 1:49.33 +1.58

10 CASSE Mattia ITA 1:49.37 +1.62

23 INNERHOFER Christof ITA 1:50.67 +2.92

29 SCHEIDER Florian ITA 1:50.93 +3.18

35 ZAZZI Pietro ITA 1:51.37 +3.62

DNF MOLTENI Nicolo ITA

DNF ALLIOD Benjamin Jacques ITA