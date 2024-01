Lazio, cori razzisti a Lukaku: Curva Nord e Distinti chiusi contro il Napoli

La Lazio giocherà contro il Napoli in campionato con i settori Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest senza spettatori. Lo ha stabilito il giudice sportivo, che ha deciso di sanzionare i “beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale” rivolti a Romelu Lukaku in occasione del derby di Coppa Italia. L’episodio è stato segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale. La chiusura dei settori dello Stadio Olimpico avverrà, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, in occasione del match di campionato tra biancocelesti e partenopei del prossimo 28 gennaio.

Si legge che “i sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorché il medesimo era in possesso del pallone di gioco; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati ‘Curva Nord’, ‘Distinti Nord, Est e Ovest’ privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie”.

Per gli episodi del lancio di fumogeni tra Distinti Sud e Tevere, oltre che per la bottiglietta lanciata all’indirizzo di Edoardo Bove e un raggio laser puntato su Paulo Dybala, il giudice sportivo dispone la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida nei confronti della Lazio e l’ammenda di € 15.000,00 nei confronti della Roma per la condotta dei rispettivi sostenitori.