Monza-Juventus, Allegri show dopo l’1-2 con Landucci: “Ti do un cazzotto e ti sfondo”

In un finale incredibile la Juventus ha espugnato l’U-Power Stadium di Monza per 2-1. Decisivo il gol nel recupero di Gatti, che ha scatenato l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese rivolgendosi al suo vice Landucci ha urlato: “Ti do un cazzotto e ti sfondo!“. Solo qualche minuto prima lo stesso Allegri si era infuriato per il gol preso dai suoi, e dal labiale si è chiaramente visto come abbia esclamato: “Ma come si fa a prendere un gol così“.