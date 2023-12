Pagelle Monza-Juventus 1-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Monza-Juventus 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo U-Power Stadium rigore dopo pochi minuti per i bianconeri, ma Vlahovic lo sbaglia e sulla ribattuta si fa ipnotizzare ancora da Di Gregorio, ma sull’angolo successivo Rabiot incorna di testa e non perdona i brianzoli. Nel secondo tempo i bianconeri si schiacciano e al 92′ arriva la beffa con il gol di Carboni, ma è incredibile la reazione ospite con il gol di Gatti che vale tre punti che sembravano ormai perduti. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 7.5; D’Ambrosio 6, Mari 6 (21′ st A. Carboni 6), Caldirola 6; Birindelli 5.5 (1′ st Colombo 6), Pessina 6, Gagliardini 5.5, Kyriakopoulos 5 (21′ st Pereira 6); Ciurria, Machin 5.5 (1′ st Mota 6); Colpani 5.5 (31′ st V. Carboni 7). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, F. Carboni, Maric, Bondo, Cittadini. Allenatore: Palladino 5.5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 7, Bremer 6, Alex Sandro 6.5; Cambiaso 6.5 (41′ st Locatelli sv.), McKennie 6, Nicolussi Caviglia 6 (25′ st Danilo 6), Rabiot 7.5, Kostic 6; Chiesa 6 (30′ st Kean 6), Vlahovic 5 (25′ st Milik 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Nonge Boende. Allenatore: Allegri 6.5

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6

RETI: 12′ pt Rabiot, 47′ st V. Carboni, 49′ st Gatti

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Rigore sbagliato da Dusan Vlahovic (Juventus) al 10′ pt. Ammoniti Kyriakopoulos, Bremer, Milik. Angoli: 7-3. Recupero: 1′, 5′