Basket, Eurolega 2023/24: il Barcellona vince e resta secondo, la Stella Rossa supera l’Efes

Si è concluso l’undicesimo turno di Eurolega con le ultime tre gare in programma. Il Barcellona si è imposto al Palau Blaugrana contro l’ASVEL Villeurbanne 101-92 e rimane saldamente in seconda posizione dietro al Real Madrid capolista. La squadra di Pozzecco va sotto di 14 a fine terzo quarto, ma non molla e rientra in partita grazie ai tre esperti francesi Luwawu Cabarrot, Lauvergne e De Colo (rispettivamente 20, 17 e 16 punti). I catalani però mostrano i muscoli e bombardano da tre nell’ultima frazione trovando l’allungo decisivo con un Laprovittola in formato deluxe da 28 punti e 8/10 da tre. Vince anche la Stella Rossa, che ha la meglio sull’Efes per 97-83. La formazione di Sfairopoulos si esalta davanti al proprio pubblico, e dopo tre quarti punto a punto, prende il largo negli ultimi 10′. I biancorossi sfoderano infatti un ultimo quarto da 25-13 e si aggiudicano la sfida, guidati dai 23 punti di Nedovic e dai 19 di Mitrovic. Per i turchi non bastano Larkin e Clyburn, che chiudono rispettivamente con 21 e 17 punti.

Nell’ultima sfida di giornata il Baskonia si impone 98-84 sul campo di un Valencia sempre più in crisi, alla quinta sconfitta in fila in Eurolega. I taronja conducono per oltre tre quarti, ma sono costretti a soccombere di fronte a un quarto periodo da 31-14 della formazione di Vitoria-Gasteiz, trascinata dal solito Markus Howard da 24 punti e da Moneke che chiude con 19. Ai padroni di casa non bastano i 16 dell’ex Virtus Bologna Ojeleye.