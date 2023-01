Monza-Inter 2-2, Palladino: “Non parlo di episodi e Var. Ringrazio Berlusconi e Galliani”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Monza-Inter 2-2, match della diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei brianzoli ha commentato il punto raccolto dai suoi in extremis: “Sono contento perchè la squadra è rimasta in gara fino alla fine, senza mai mollare. Devo ringraziare anche Galliani e Berlusconi perchè hanno avuto molto coraggio a scegliermi qualche mese fa, li ringrazierò per sempre.”

GOL CALDIROLA O AUTOGOL DUMFRIES? LA DECISIONE DELLA LEGA SERIE A

Sulle polemiche per il gol non convalidato ad Acerbi, Palladino non si espone: “Non voglio parlare di questi episodi, nè a favore nè contro – spiega – La regola è chiara, il fischio è arrivato chiaramente prima e non si può andare al Var. Noi abbiamo sentito chiaramente il fischio quindi in panchina non ci siamo preoccupati, eravamo tranquilli.” Infine una battuta su Ciurria: “I giocatori intelligenti possono giocare ovunque, oggi ha finito da terzino ma per me potrebbe giocare ovunque.”