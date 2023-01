Monza-Inter 2-2, Caldirola: “Palladino ci è entrato in testa, il gol del 2-2 me lo prendo”

Luca Caldirola ha parlato nel post-partita di Monza-Inter 2-2, match della diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. Il difensore è risultato decisivo con la conclusione vincente per il pareggio in pieno recupero, anche se la Lega ha poi assegnato l’autogol a Dumfries. “Il gol io me lo prendo, anche se effettivamente la deviazione ha spiazzato Onana – ha spiegato Caldirola – Segno poco ma quando lo faccio me la godo, questo pari è bellissimo e meritato. Il gruppo ha meritato questo risultato, da quando è arrivato Palladino ci è entrato in testa. Qualcosa è scattato già con la Juventus.”

