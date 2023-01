FANTACALCIO – Monza-Inter, gol di Caldirola o autogol di Dumfries? Ecco la decisione

Il Monza agguanta il pareggio sul 2-2 in pieno recupero nella sfida contro l’Inter valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 e fa esplodere l’U-Power Stadium. Dopo le reti di Matteo Darmian, Patrick Ciurria e Lautaro Martinez, che stavano consegnando ai nerazzurri un successo per 2-1, arriva il pari su una deviazione di testa nell’area di rigore della squadra di Simone Inzaghi: ma chi è stato a mettere a referto il tocco decisivo? In primo momento la situazione è apparsa abbastanza confusa considerato il contrasto di testa tra Luca Caldirola e Denzel Dumfries. Riguardando le immagini l’episodio sembra più chiaro, infatti la Lega Serie A ha deciso di assegnare l’autorete al difensore nerazzurro.