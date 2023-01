Monza-Inter 2-2, Marelli: “Gol Acerbi era regolare, ma prima c’era anche un rigore”

Luca Marelli, ex arbitro e voce tecnica di Dazn per gli episodi arbitrali, ha commentato quanto accaduto nel corso di Monza-Inter 2-2. “Il gol di Acerbi del 3-1 andava convalidato, c’è stato un errore grave perchè fischiando prima Sacchi ha tagliato fuori il Var. Questo sarebbe potuto intervenire e dimostrare che non c’era alcun fallo su Pablo Marì, ma non è stato possibile.” Secondo Marelli però prima c’era anche un rigore per il Monza: “Il contatto tra Acerbi e Ciurria è interpretativo, quindi il Var non poteva intervenire. Secondo me però il fallo c’è.”

GOL CALDIROLA O AUTOGOL DUMFRIES? LA DECISIONE DELLA LEGA SERIE A