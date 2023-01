Monza-Inter 2-2, Galliani scatenato: che esultanza al gol del pareggio (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 52

Adriano Galliani protagonista assoluto nel finale di Monza-Inter 2-2, match della diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. Il dirigente dei brianzoli si è infatti lasciato andare a una delle sue consuete esultanze “pazze” al momento del gol del 2-2 in pieno recupero. Del resto per Galliani, tifoso e dirigente del Monza dopo una vita da dirigente e tifoso del Milan, quella con l’Inter non poteva certo essere una partita qualunque.

GOL CALDIROLA O AUTOGOL DUMFRIES? LA DECISIONE DELLA LEGA SERIE A

IL VIDEO DELL’ESULTANZA DI GALLIANI