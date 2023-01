Highlights Brescia-Trento 73-78, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights di Brescia-Trento, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la formazione ospite si è imposta sulla squadra di casa mediante il punteggio di 78-73. In virtù di questo successo i trentini salgono al quarto posto con 16 punti, mentre i lombardi restano alle loro spalle a quota 14. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.