Milan-Tottenham, tifoso insulta ripetutamente Antonio Conte durante il minuto di silenzio

Minuto di silenzio dedicato alle vittime del terremoto in Turchia e Siria in Milan-Tottenham rovinato da una serie di insulti irripetibili durati alcuni secondi da parte di un tifoso che ha approfittato dell’assoluto silenzio degli ottantamila del Meazza per prendere di mira Antonio Conte, sul quale sono piovuti insulti e improperi. Una brutta macchia su un momento di raccoglimento altrimenti vissuto in rispettoso silenzio dai presenti.