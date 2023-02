Wta Doha 2023: avanti Bencic e Sakkari, Ostapenko sorprende Keys

Si sono giocati nella giornata di oggi i sedicesimi di finale del Wta di Doha 2023. Tutte le big del tabellone principale hanno rispettato le aspettative battendo le avversarie. La testa di serie numero 5 Sakkari batte al terzo Zheng 6-2 3-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco in un match molto combattuto. Agli ottavi se la vedrà con Alexandrova, che ha battuto la qualificata Pliskova 6-1 6-2 in neanche un’ora di gioco. Bencic e Kasatkina, rispettivamente numero 7 e 6 del seeding, battono in due set le qualificate Tomova e Marino. La svizzera numero 9 del mondo trovera agli ottavi Azarenka, che ha battuto Oz 6-1 6-1. Kasatkina nel prossimo turno giocherà contro Haddad Maia che ha vinto con Badosa 7-6 6-3. Negli altri match della giornata Ostapenko batte a sorpresa Keys 7-5 6-2 e affronterà agli ottavi Pegula, già agli ottavi essendo nelle prime quattro del tabellone. Collins vince contro Mertens 6-4 7-6 e nel prossimo turno giocherà con la numero 1 del seeding Swiatek,