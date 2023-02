Milan-Tottenham, subito gol di Brahim Diaz: sfondamento di Theo Hernandez (VIDEO)

di Giorgio Billone 15

Il Milan è in vantaggio dopo sette minuti contro il Tottenham, ecco il video del gol di Brahim Diaz. Gran sfondamento a sinistra di Theo Hernandez, che asfalta fisicamente Romero, palla dentro per Brahim Diaz sul quale si supera Forster, ma non può nulla sul tap-in dello stesso spagnolo. Vantaggio rossonero e delirio al Meazza, in alto ecco il video dell’1-0 al Meazza.