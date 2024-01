Milan, Pioli: “Con l’approccio di oggi possiamo fare tanti punti”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 3-0 a Empoli: “La prestazione oggi è stata buona: abbiamo avuto un periodo complicato. Speriamo ora di ritornare a giocare come sappiamo. Vogliamo migliorarci rispetto all’anno scorso. Con questo approccio e mentalità possiamo fare tanti punti“. Il tecnico rossonero ha proseguito: “Abbiamo concesso qualcosina nel secondo tempo ed è per questa ragione che ho richiamato i miei giocatori. Venivamo da esperienze in cui ci abbiamo rimesso il risultato a causa di cali di attenzione. Tutte le stagioni hanno momenti positivi e negativi. Io penso che il peggio sia passato. Ci sono ancora tante partite e ancora tante possibilità per rendere questa stagione positiva. La squadra è in crescita e sta giocando su buoni livelli. Ora penseremo all’Atalanta in Coppa Italia, visto che è una competizione a cui teniamo molto“.

Pioli si è poi soffermato sui singoli: “Theo Hernandez come centrale? È fortissimo, possiede una mentalità e una forza fisica che in pochi hanno al mondo. Si sta applicando con molta intensità e attenzione da difensore centrale e ci aiuta molto anche in fase di costruzione. Vedremo nelle prossime partite, per il momento lì sta facendo bene. Loftus Cheek? Lui deve segnare, è un giocatore che deve riempire l’area. Ha fisicità, tecnica, qualità e tempi di inserimento: ho imparato a conoscerlo, perché ad inizio anno non pensavo potesse avere tutte queste qualità“. Infine sui giovani: “Il lavoro del settore giovanile e del club è stato fantastico. I ragazzi della primavera sono umili, volenterosi e con tanta voglia di imparare: sono tutte qualità che possono aprire loro le porte di una carriera importante. Si è creato un bel gruppo con tanta voglia di lavorare insieme“.