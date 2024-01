Empoli-Milan, Andreazzoli: “Una schifezza il rigore. Si parla solo del var”

“I ragazzi hanno approcciato bene la gara, ma loro hanno una qualità enorme. Per provare a controbattere una squadra come il Milan devi fare il triplo della fatica e penso che i ragazzi oggi l’abbiano fatto. Nel computo della gara noi abbiamo fatto quanto loro. La differenza è che il Milan ha più qualità di noi”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan. “Abbiamo avuto tre o quattro possibilità per riaprirla, ma non siamo stati cinici. Ebuehi? Ha fatto una settimana non ideale, a causa dell’influenza – spiega -. Oggi avevamo la necessità di farlo giocare. Ora non abbiamo nessuno dei nostri cinque terzini. Anche oggi abbiamo fatto di necessità virtù. L’impegno profuso è stato tanto, ma abbiamo raccolto poco. Ci eravamo imposti di fare un secondo tempo a nostro favore: ai numeri la ripresa è stata dalla nostra parte. Non abbiamo perso la nostra aggressività oggi, seppur loro siano molto bravi a palleggiare e mandarti fuori tempo. La fatica oggi è stata quindi doppia”, ha aggiunto.

Andreazzoli analizza: “Mi è dispiaciuto per il terzo gol, ma ai ragazzi ho fatto i complimenti. Problemi in attacco? Siamo produttivi e arriviamo spesso a tirare in porta. Ci manca la realizzazione, a volte per incapacità, spesso per sfortuna. A Pioli dopo il primo gol ho fatto i complimenti per la loro uscita palla al piede. Hanno concluso l’azione in maniera perfetta”. Nel corso della conferenza stampa il tecnico ha anche avuto da ridire sul rigore concesso al Milan per un fallo di mano di Maleh in area: “Una schifezza il rigore che ci han dato contro, ora un polpastrello decide. C’è una regola che dice volontario sì o no, così invece si parla solo di questo c… di Var. Non ce l’ho con gli arbitri, sono in un meccanismo del c… Non si capisce più nulla”.