Torino-Napoli: Antonio Conte presente sugli spalti per assistere alla partita

Ospite d’eccezione sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino per la partita Torino-Napoli, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Si tratta di Antonio Conte, attualmente senza squadra e di recente accostato a tante squadre, tra cui i partenopei. L’allenatore pugliese si trova allo stadio esclusivamente per assistere alla partita, ma sui social gli utenti si sono immediatamente scatenati, fantasticando sul suo futuro su una panchina di Serie A.