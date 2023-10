Milan-Juve, Altafini: “Leao non deve imitare Ronaldo, forse nessuno si ricorderà di Vlahovic tra qualche anno”

José Altafini in un’intervista al QS ha parlato della prossima sfida tra Milan e Juventus: “Chi scelgo tra la coppia Leao-Giroud e Chiesa-Vlahovic? La prima. Leao ha tanta classe e tanti gol nelle gambe. Non deve però imitare Ronaldo ma puntare solo alla porta, come fa Osimhen nel Napoli. Il portoghese poi ha uno come Giroud a fianco, che può essere fuori partita per più di un’ora, ma bada al sodo, gli basta un pallone per risolvere il match. Non boccio i bianconeri, Vlahovic ha enormi potenzialità e sembra davvero forte, ma finora ha deluso. Forse nessuno si ricorderà di lui fra qualche anno“.

Infine capitolo allenatori, che per Altafini sono entrambi bravi: “Sono tutti e due vincenti, Pioli ha il merito di aver rimodellato il Milan che negli ultimi anni mi ha impressionato. Non giocano più col ritmo che faceva venire il latte alle ginocchia, ora sono aggressivi e più rapidi. Ci sono calciatori molto bravi e la squadra può migliorare per arrivare alla seconda stella“.